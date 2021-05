Bed & breakfast boeken? Veel geluk: ‘Alles zit vol’

Grapper­haus: melding over vermist kind voortaan toch op Burgernet

3 mei Meldingen van kinderen die zijn vermist of mogelijk in levensgevaar zijn, worden vanaf 22 juli verspreid via Burgernet van de politie en niet meer via AMBER Alert. Justitieminister Ferd Grapperhaus meldt aan de Tweede Kamer dat hij niet van plan is dit besluit terug te draaien. Achter AMBER Alert zit een bedrijf en Burgernet is van de politie zelf. Dit lokale waarschuwingssysteem is nu uitgebreid met een landelijke functie.