Bedreigingen aan adres persfotograaf na beeld van nazivlag: ‘Geschokt om doodswensen aan mijn familie’

Persbureau Heitink, het bureau dat zaterdagnacht ter plaatse was in Stroe en de omstreden hakenkruisvlag vastlegde op beeld , wordt bedreigd en beschuldigd van enscenering van de foto. ‘Ik ben geschokt van de vele bedreigingen en doodsverwensingen aan mij en mijn familie.’

Dat laat de eigenaar, Ronald Heitink weten via zijn site. ‘We fotograferen al meer 10 jaar met een groot team het nieuws. In verband met de protesten houden wij dan ook meldingen van kleine branden langs de snelweg nauwlettend in de gaten. Wij nemen geen standpunt in bij welk protest dan ook en stellen ons neutraal op.’

Op Twitter ontstond dit weekend ophef over de manier van werken van de persfotografen. Een aantal twitteraars dat bekend staat als complotdenker, beschuldigde de fotograaf er van, de boel in scene te hebben gezet. ‘Uiterst merkwaardig dat er midden in de nacht een fotograaf aanwezig was bij een net aangestoken brandje en een opgehangen nazivlag’, of ‘Wie seinde de fotograaf in nog voor er melding van werd gemaakt?’.

Heitink voelt zich vanwege alle valse aantijgingen en bedreigingen toch gedwongen te reageren. ‘Een fotograaf van mijn team is in de nacht van zaterdag op zondag gaan rijden vanwege een eerdere melding van een andere brand iets verderop, totdat hij deze melding binnen kreeg. Eenmaal daar aangekomen heeft hij het beeld gemaakt en verstuurd. Op de camera die hij bij zich had, waren de tijdinstellingen niet goed gezet. Hierover is er ophef ontstaan, omdat wij eerder aanwezig zouden zijn dan dat de melding is uitgegaan.’

Heitink benadrukt verder dat ze in de communicatie naar de media bewust aangaven dat het níet zeker is of deze acties te maken hadden met het boerenprotest. In berichtgeving is ook duidelijk naar voren gekomen dat onduidelijk is wie er achter het ophangen van de vlag zit.

Ook Caroline van der Plas, politicus en uitgesproken voorstander van de boerenprotesten, reageert via Twitter op de beschuldigingen en bedreigingen. Ze roept in haar post op om niemand ergens van te beschuldigen.

‘Ik ben geschokt van de vele bedreigingen en doodsverwensingen aan mij en mijn familie. De hoeveelheid mensen die proberen mijn adres te achterhalen is ontelbaar. Ik heb 100% vertrouwen in de fotografen en cameramensen die voor mijn bedrijf werken. Ik bescherm ze en dat zal ik altijd blijven doen.’

