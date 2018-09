'Bedrijf in Barneveld knoeit met kunstgras', kritiek op tv-optreden Gelderse gedeputeerde

200 matten vervangen

In Nederland worden er alleen al deze zomer meer dan tweehonderd kunstgrasvelden vervangen, weet Zembla. Dat is ruim één miljoen vierkante meter. Dit jaar concludeerde onderzoeksbureau AMI volgens het programma in een vertrouwelijk rapport voor de kunstmarktbranche, dat er wereldwijd geen oplossing is voor het hergebruik van kunstgrasvelden. Onderzoekers is het 'een grote bedreiging voor de industrie' en is er een “dringende behoefte aan een milieuvriendelijke oplossing.' De FIFA concludeert in een rapport van vorig jaar dat er 'een serieus probleem is met illegale dumping van kunstgrasmatten.'