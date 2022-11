Bedrijfsleven wil uitstel statiegeld op blikjes en stapt naar rechter tegen dreigende miljoenenboete

Belangrij­ke weg in Doetinchem eerder open dan verwacht, zucht van verlich­ting bij weggebrui­kers

DOETINCHEM - De Keppelseweg in Doetinchem is vanaf vrijdagmiddag 17 uur weer open voor al het verkeer. Daarmee komt een einde aan maandenlange werkzaamheden aan deze belangrijke weg, die sinds augustus van dit jaar in delen was afgesloten voor het verkeer.

15:04