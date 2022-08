Bedrijven en ondernemers die nu grote winsten boeken, moeten extra belasting gaan betalen

met Video ‘Tofste meester van de school’ in Turnhout misbruikte zeker 15 kinderen op schoot tijdens de les

Meester P. T. (61) van de Turnhoutse basisschool Sint-Franciscus stond bekend als de tofste leerkracht waar alle kinderen naartoe renden om een knuffel te geven. Al bleven er altijd enkelen op afstand, want zij kenden zijn geheim. De man randde kinderen aan in de klas, tijdens de les, terwijl ze op zijn schoot zaten. Het Antwerps parket wil zowel hem als de directie van de school voor de rechtbank brengen, want er zijn aanwijzingen dat er waarschuwingen genegeerd zijn.

12 augustus