Bedrijven in regio zijn druk bezig met vrijstelling van avondklok: ‘Hoe gaan we dit regelen?’

Talkshow­gas­ten uitgezon­derd van avondklok, Jinek en Op1 gaan door

16:36 Mensen die ‘s avonds te gast zijn in liveprogramma’s op tv vormen een uitzondering bij de avondklok die komend weekend in moet gaan. Als ze een uitnodiging van de omroep hebben, mogen ze na 20.30 uur toch over straat. Dat vertelde premier Mark Rutte vanmiddag op de persconferentie over de nieuwe coronamaatregelen.