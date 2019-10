Bedrijven keren zich tegen nieuw beleid afvalimport

Volgens de AVR en Attero werkt dit beleid averechts en kost het in Nederland banen. ,,In het buitenland wordt dat afval gewoon op afvalbergen gestort. Dat levert nog veel meer CO2 op. Bovendien wekken wij met de verbranding van het afval elektriciteit op. Omdat de vraag naar elektriciteit zal blijven gaan we dus meer kolen en gas gebruiken in Nederland”, zo legt commercieel directeur Jasper de Jong van AVR uit.



Nederland importeert jaarlijks ongeveer 2 miljoen ton afval. Dat lijkt veel, maar Nederland exporteert ook 11 miljoen ton. ,,Als andere landen hetzelfde beleid invoeren hebben we een acuut probleem”, stelt De Jong.



De verklaring voor het gesleep met afval zit volgens de AVR-directeur deels in de specialisaties per land. Zo zijn ze in Duitsland beter in het verwerken van kunststof en is dat de reden dat veel afval naar Duitsland gaat.