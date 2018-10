Beelden van een stiekem bewonderde chagrijn

Rolstoelge­brui­kers in Arnhem klagen over slecht materiaal en beroerde service

7:56 ARNHEM - De gemeente Arnhem wil weten of plaatselijke rolstoelgebruikers tevreden zijn over hulpmiddelenleveranciers HMC en Medipoint. Binnen een maand wordt in opdracht van de gemeente Arnhem een tevredenheidsonderzoek gehouden over de dienstverlening en kwaliteit van de producten van de twee bedrijven.