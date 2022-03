Beetje naar adem happen, daarvan krijg je energie

Blijkbaar zijn er ook doelgroepbaden. Voor het eerst dat ik dat woord hoor. Ouderen, kinderen, gehandicapten. In die baden wordt het water niet kouder. Waarschijnlijk mag ik die vraag niet stellen, maar toch vraag ik me af waarom dat zo is. Die doelgroep kan toch wel wat hebben! Nu klink ik als een ijzervreter en dat ben ik niet, nee zeg. Wel roep ik graag dat net iets te koud water best lekker is. In het begin even niet, maar dat duurt echt niet lang.