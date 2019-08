Begin eerst eens met het plaatsen van zonnepanelen boven alle parkeerplaatsen

Zoon (15) van Femke Halsema in juli gearres­teerd, burgemees­ter geeft uitleg in brief

7:53 De vijftienjarige zoon van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema is vorige maand gearresteerd omdat hij een nepwapen in bezit had en op een woonboot had ingebroken. Dat schrijft de burgemeester van Amsterdam in een brief aan de inwoners van de hoofdstad. Volgens de Telegraaf werden op de woonboot twee messen gevonden, en trof de politie op de vluchtroute van de zoon een alarmpistool aan.