Beginnende dementie uit zich bij iedereen anders: op deze 10 dingen kun je letten

Robin (17) verrichtte heldendaad, maar Rode Kruis waarschuwt: ‘Probeer nooit iemands tong te pakken’

Volg een goede EHBO-cursus – dat kan al in drie uurtjes – of meld je aan als burgerhulpverlener. Want dan weet je dat je juist niét je vingers in iemands mond moet steken bij bewusteloosheid. Die oproep doen het Rode Kruis en spoedeisendehulparts Noud Buenen na de redding van een 12-jarig meisje op een Franse camping. De hulp van Robin (17) daarbij pakte goed uit, maar het had ook anders kunnen aflopen.