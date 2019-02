Beginnende motorcrosser (34) uit Harderwijk zwaargewond in Ermelo

ERMELO - Een 34-jarige beginnende motorcrosser uit Harderwijk is zaterdagmiddag op een crossterrein in Ermelo ernstig gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Utrecht gebracht. Specialistische artsen die met de traumahelikopter naar Ermelo waren gevlogen hebben hem op de baan gestabiliseerd.

Het ongeval vond zaterdagmiddag plaats tijdens een vrije training op het crossterrein van MC Volgas in Ermelo. Volgens clubvoorzitter Theo Hooijer was het een vervelend ongeval. De 34-jarige Harderwijker kwam ten val vlak na een bult. Een rijder die na hem kwam, kon hem niet meer ontwijken. ,,Die hing al in de lucht’’, zegt Hooijer. ,,Die kon er niets aan doen.’’

Eigenlijk kon niemand iets doen aan het ongeval, zag Hooijer. De Harderwijker - nog vers in de motorcrosssport - viel toen hij in een spoor reed. ,,Hij viel gewoon, hij had de motor nog niet zo lang.’’ De crosser achter hem die na de bult nog door de vlucht vloog, raakte de pechvogel in de rug of de nek.

‘Goed werk’

De ambulance haastte zich daarna naar het motorcrossterrein, net als de politie. Ook de traumaheli werd opgeroepen. ,,Die mensen hebben goed werk verricht’’, vindt Hooijer. De heli had alle ruimte om te landen. ,,We hebben een open startterrein, dat kon prima.’’

Volledig scherm Het terrein van MC Volgas vanuit de lucht. © Google Earth

MC Volgas gooide zaterdag de hekken open voor een vrije training. Ook mensen die niet lid zijn van de club, zijn dan welkom. Hooijer: ,,Wel moet je dan een pasje van de KNMV hebben’’, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging. Wie dat niet heeft - met het oog op de verzekering - moet een dagpas kopen. ,,Daarop wordt bij de entree gecontroleerd.’’

Pijn

Motorcrossen is een sport waarbij wel vaker ongelukken gebeuren. ,,Meestal hebben ze dan pijn, een zere arm of schouder. Maar wat er vandaag gebeurde was heftig. Daar schrik je dan toch weer van.’’

Hoe het uren later met de Harderwijker is, kan Hooijer niet zeggen. ,,Het is bij ons gebeurd, maar wij zijn niet belangrijk hierin. Het gaat om hem en zijn familie. We worden niet als eerste gebeld hoe het met hem is. Maar we hopen dat het goed gaat.’’

Volledig scherm Politie bij het motorcrossterrein. © Persbureau Heitink/Tim van Donkersgoed