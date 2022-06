Beginnende tuiniers opgelet: gratis cursus 'Aan de slag met een levende tuin’

Voor mens én natuur

Droom jij van een tuin vol bloeiende bloemen, gezonde planten, zingende vogels en zoemende insecten? Wil je van jouw betegelde tuin een natuurparadijs maken? In de gratis online cursus van IVN Natuuracademie, van IVN Natuureducatie en Provincie Gelderland, laat duurzame tuinexpert Anne Wieggers (bekend van het tv-programma BinnensteBuiten, tuintips in NRC en hoofdredacteur van Gardeners’ World) zien hoe je op een makkelijke manier meer leven in jouw tuin krijgt en er een een plek van maakt voor mens én natuur.

Van het maken van een schetsontwerp tot het kiezen van de beplanting, de cursus helpt je bij elke stap op weg. De laagdrempelige cursus bestaat uit vijf online lessen van ieder dertig minuten, met video’s en één of twee opdrachten die je in je eigen omgeving kunt uitvoeren. Voor de opdrachten die je in je eigen tuin uitvoert kun je meer tijd nemen.

Waarom een levende tuin?

Het gaat niet goed met veel vogel- en insectensoorten in ons land, daarnaast hebben we steeds vaker met droogte en wateroverlast te maken. Levende tuinen zijn ontzettend belangrijk voor de biodiversiteit en IVN Gelderland zet zich daar voor in. In Nederland zijn gemiddeld meer dan de helft van de tuinen betegeld. In het groene Gelderland ligt dat wat lager, maar ook daar zijn tuinen nog te vaak versteend. In een versteende omgeving lopen temperaturen sneller op en blijft het langer warm (het hitte eiland effect). Door klimaatverandering zien we ook steeds vaker heftige buien, maar het regenwater loopt in een versteende omgeving moeilijker weg of het verdwijnt juist te snel in het riool, waardoor de grond in de tuin snel weer droog is. Het vergroenen van je eigen tuin en deze natuur- en diervriendelijker te maken helpt bij het aanpassen aan het veranderende t klimaat en het bevorderen van de biodiversiteit.

Vergroenings tips

De online cursus ‘Aan de slag met een levende tuin’ is geschikt voor alle tuiniers: of je nu een klein stads- of dorpstuintje hebt, een balkon, of zelfs als je geen tuin hebt. Niet alleen tuinen komen aan bod, ook komen er tips voorbij om je straat of buurt te vergroenen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van geveltuintjes of het opfleuren van boomspiegels.

Ook meedoen?

De gratis cursus ‘Aan de slag met een levende tuin’ is beschikbaar op de website van IVN Natuureducatie.

Deze cursus is samengesteld door IVN Gelderland in opdracht van de Provincie Gelderland

Over IVN Gelderland

Met IVN Gelderland beleeft jong en oud hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is: in de achtertuin of op het balkon, in de wijk en in natuurgebieden. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Lees meer op ivn.nl/gelderland.