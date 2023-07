Beheerder speeltuin spreekt scooter-racers aan: nu ligt hij in ziekenhuis met kapotte kaak, jukbeen, oogkas en gebroken tanden

Franse peuter Émile nog altijd niet gevonden: ‘We geven de hoop niet op’

De zoektocht naar een verdwenen peuter houdt de gemoederen in Frankrijk bezig. De 2-jarige Émile verdween afgelopen weekend in het gehucht Haut-Vernet, in het zuidoosten van Frankrijk. De zoekactie naar de jongen gaat woensdag de vierde dag in en wordt in Frankrijk op de voet gevolgd.