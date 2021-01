Bejaarde man (77) mishandelt zijn vrouw met wijnfles: ‘Ik heb geen alcoholprobleem’

Justitie: ‘Corrupt politiecon­tact hielp verdachten bij drugslab’, Arnhemmer Remco K. in beeld

15:31 Twee verdachten in de zaak rondom de cocaïnewasserij in Nijeveen, zouden gebruik hebben gemaakt van één of meerdere corrupte agenten. Dat heeft justitie vandaag bekendgemaakt tijdens een reeks rechtszittingen in Amsterdam.