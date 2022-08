Bekend daklozenstel moet ook van rechter uiterwaarden verlaten: 'We zijn clean en hebben een kat’

Dat de twee kamperen in een natuurgebied, is de gemeente al lange tijd een doorn in het oog. Ook ligt er veel afval rond de tent en hebben woonbootbewoners bij de Stadsblokken last van het dakloze stel, zo betoogt het Arnhemse stadsbestuur.

Willen kat niet kwijt

Het echtpaar, dat eerder ook uit de Ooijpolder bij Nijmegen weg moest, ziet een vertrek absoluut niet zitten. De twee zitten tot op de dag van vandaag in een tent aan de rand van de uiterwaarden. ,,Half september krijgen we een woning”, vertelt Björn Geilen. ,,Waarom moeten we dan nu opeens direct weg en mogen we die paar weken niet overbruggen?”

Volgens de gemeente kunnen ze nu ook al terecht in de daklozenopvang. Dat gaat zeker niet gebeuren, vervolgt hij. ,,We zijn allebei 26 jaar clean, afgekickt van de heroïne. We willen niets meer te maken hebben met drugs en bij de daklozenopvang komen nu eenmaal een hoop verslaafden. Daarnaast hebben we een kat, die willen we ook niet kwijt.”

