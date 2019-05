Bekende kok Jonnie Boer zet illegaal joekel van afvoerpijp op monumentaal pand in Zwolle

Het is ineens de blikvanger op de Nieuwe Markt in Zwolle: de ‘Joekel van Jonnie’. Een enorme afzuiginstallatie op het nieuwe restaurant van de Zwolse horecaondernemers Jonnie en Thérèse Boer. Ze is zonder juiste vergunning geplaatst op het rijksmonument, maar mag voorlopig blijven zitten. ,, Oh my god , dachten we toen we de installatie zagen.’’

Ondanks dat het bouwwerk op het monumentale pand niet aan de aangevraagde vergunning voldoet, mag Brass Boer Thuis vandaag wel open van de gemeente Zwolle. ,,Het bouwwerk is niet meegenomen in de vergunningsaanvraag’’, laat gemeentewoordvoerder Marieke Stenfert weten.

,,We hebben onlangs een vraag ontvangen over dit bouwwerk. We gaan in zo’n situatie altijd eerst met de betrokkenen in gesprek. We kunnen uiteraard niet vooruitlopen op de uitkomsten van het gesprek.’’ Volgens haar is dat de gangbare werkwijze in dit soort situaties, voordat wordt overgegaan tot ingrijpen. De partijen zitten 14 mei met elkaar om tafel.

Eisen

De installatie torent uit boven de daken van het nieuwe pand van het Librijestel. Kan niet anders, stelt Thérèse Boer. ,,We willen ons houden aan de wettelijke geur- en geluidseisen, zodat de buurt er geen last van heeft. We koken met open vuur, hebben allerlei barbecues en dergelijke. Daar komt veel geur bij vrij, dus moet je een goede afzuiginstallatie hebben. Het zijn strenge eisen, daar lopen we nu tegenaan.’’

Volledig scherm De installatie op het dak van Brass Boer Thuis. © Alex Mulder

Op het plein voor Boers nieuwe eetgelegenheid, maakt het gevaarte op het dak ook de tongen los. Personeelsleden van omliggende zaken kijken hun ogen uit, maar willen niet met naam en toenaam hun visie erop geven, ‘we willen niet met de nek aangekeken worden’. Een ondernemer legt uit hoe ze door de gemeente gesommeerd werd haar relatief bescheiden afvoerpijp uit het zicht te halen door er iets omheen te bouwen.

Geschrokken

Naar eigen zeggen schrok het echtpaar Boer ook van de joekel van een installatie die werd afgeleverd bij Brass Boer Thuis. ,,Oh my god, dachten we. We waren ons er niet van bewust dat het zo'n groot ding zou zijn. Het was een klein beetje een verrassing. Onze bouwbegeleider had contact met de firma die het levert. Dan geef je de eisen door en wordt zo'n ding besteld. Op het moment dat-ie op het dak zit, kom je erachter hoe groot-ie eigenlijk is. 't Is bijna een ufo, hè?’’

Oplossing

De ‘Joekel van Jonnie’ mag dan wat groter zijn uitgevallen dan verwacht, vraag is hoe de Boertjes en de gemeente deze kwestie oplossen. Monumentencommissie Het Oversticht gaf enkele maanden geleden goedkeuring aan de grondige verbouwing van het pand, maar daar zat de aanvraag voor deze afvoerpijp niet bij.

Thérèse Boer: ,,We hebben ons best gedaan er een mooi restaurant van te maken, we willen zeker ook de buitenkant er mooi uit laten zien. We willen er aan doen wat we moeten doen.’’