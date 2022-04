Bekijk op de interactieve kaart wie er allemaal een lintje hebben gekregen

Een van de opvallendste lintjes is uitgedeeld in Arnhem, waar de 97-jarige Piet Schreuder is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is de oudste persoon die vandaag in Nederland een lintje heeft gekregen. Wie kregen er nog meer een lintje? Kijk in de kaart hieronder welke mensen in jouw woonplaats zijn verrast.

In de Gelderse Vallei werden 45 lintjes opgespeld en Ede is de hofleverancier. Rivierenland kreeg er 34 Leden in de Orde van Oranje Nassau bij; en twee Ridders.



In de Liemers werden 31 inwoners koninklijk onderscheiden. Dat zijn er 5 minder dan vorig jaar. De meeste gedecoreerden wonen in Zevenaar.



In de Betuwe speldde de burgemeesters 24 onderscheidingen op. In Overbetuwe zijn tien mensen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, in Lingewaard dertien en werd één inwoner geridderd.