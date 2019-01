Belachelijk dat een klein beetje sneeuw in Nederland al leidt tot een verkeersinfarct

Gedumpte drugsvaten lekken chemische stof over deel Rotse­straat in Overasselt

23:22 OVERASSELT - Aan de Rotsestraat in Overasselt zijn dinsdagavond om en nabij 25 vaten met drugsafval gevonden. De vaten lagen verspreid over de weg en de berm, ongeveer de helft ervan was gevuld met een chemische stof. Een of twee vaten hebben volgens de brandweer gelekt over een deel van de straat.