Belachelijk om een docent na al die jaren te ontslaan voor een dergelijk incident

NEC stevent af op verdiende nederlaag tegen Dordrecht

21:46 DORDRECHT - NEC speelt vanavond (aftrap 20.00 uur) alweer de zevende competitiewedstrijd van het seizoen. De Nijmegenaren gaan in Dordrecht na de remises tegen Den Bosch (2-2) en De Graafschap (1-1) op jacht naar een belangrijke zege om aan te haken bij de subtop van de Eerste Divisie. Etien Velikonja start voor het eerst in de basis bij NEC. Mis niets in het liveblog.