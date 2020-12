Belgen krabbelen terug: eis negatieve test alleen voor wie langer dan 48 uur in België blijft

Eerste 25 van de honderd kwetsbare Griekse vluchtelin­gen in Nederland aangekomen

19:37 De afgelopen week zijn de eerste 25 vluchtelingen uit Griekenland in Nederland aangekomen. Na de brand in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos begin september, had het kabinet onder druk van de Tweede Kamer besloten honderd kwetsbare vluchtelingen op te nemen.