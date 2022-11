België moet woordje ‘LOVE’ uit kraag verwijderen van FIFA • Marten de Roon steekt draak met voetbalbond

Worstelend Oranje na goals Gakpo en Klaassen in slotfase langs Senegal bij WK-start | De weg naar wereldgoud is nog lang, het spel van Oranje was ronduit moeizaam, maar kort voor tijd brak Cody Gakpo alsnog de ban tegen Senegal. Davy Klaassen besliste de wedstrijd in blessuretijd: 2-0. Hoe matig ook, het Nederlands elftal ligt op koers.

Twee mannen in Nijmegen aangehouden voor moord in Spanje | Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagavond in Nijmegen twee Spaanse mannen (19 en 22 jaar) aangehouden op verdenking van een moord in Spanje. Ze worden verdacht van het doodschieten en het dumpen van het lichaam van een Spanjaard in de omgeving van Sevilla. Dat meldt de politie maandag.

Energiebedrijf Essent verhoogt de variabele tarieven voor stroom en gas per 1 januari fors | Maar door het prijsplafond blijft de impact hiervan voor de meeste klanten beperkt | Volgens de leverancier valt door de overheidsmaatregelen voor 85 procent van de huishoudens de rekening in januari alsnog lager uit dan in de laatste maanden van dit jaar.

Duur denkfoutje: ‘wonderijsbaan’ had nóg sneller klaar voor gebruik kunnen zijn | Met een witte coating zou de wonderijsbaan van Winterswijk nóg sneller van ijs kunnen worden voorzien. Nu houdt het zwarte asfalt nog te lang de warmte vast, waardoor het langer duurt voor er een goede ijsvloer ligt.

Twaalf kilometer snelweg dwars door de Betuwe en de Liemers | Een project van ruim 1 miljard euro. Nog even en het is duidelijk of het doorgaat of niet. Filerijders, milieuactivisten, wegenbouwers en omwonenden: allemaal hopen ze op duidelijkheid over de verlenging van de A15.

De politie Zoetermeer rouwt om het overlijden van wijkagente Kim | De vlag hangt maandag halfstok. Kim Minnee (33) werd zondagochtend in het water gevonden in Zoeterwoude.

BNNVara wilde publiekelijk afstand nemen van eerste reactie Matthijs van Nieuwkerk | BNNVara was hevig teleurgesteld in de eerste reactie die Matthijs van Nieuwkerk gaf aan de Volkskrant naar aanleiding van onthullingen over grensoverschrijdend gedrag op de redactie van De Wereld Draait Door. Zo erg zelfs dat ze aangaven publiekelijk afstand te willen nemen. Dat schrijft diezelfde krant vandaag.

Een 31-jarige man uit de gemeente West Betuwe wordt vervolgd voor de vuurwerkbom die afgelopen jaarwisseling een ravage aanrichtte in Beusichem | Het Openbaar Ministerie zegt voldoende bewijs tegen hem te hebben. Door de explosie in het centrum van het Burense dorp knalden ruiten eruit en raakten gevels en auto’s beschadigd.

Corona-activist Willem Engel vindt dat hij ‘actie voert met liefde’ | Het Openbaar Ministerie vindt er weinig liefdevols aan. Justitie vervolgt Engel voor opruiing en eiste zojuist 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden tegen hem. De behandeling van de zaak begon vanochtend al direct met commotie.

Op het Indonesische eiland Java zijn minstens 56 doden en 700 gewonden gevallen bij een aardbeving. Dat melden lokale overheden | De beving had een kracht van 5,6 op de schaal van Richter en was onder meer in hoofdstad Jakarta te voelen.

