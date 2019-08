Ben jij die topvoetbalcoach die zijn vrienden verslaat en kaarten wint voor Liverpool?

OM in beroep tegen vrijspraak militairen Oranjeka­zer­ne Schaarsber­gen

13:37 Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van vijf (oud-)militairen van de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Zij werden verdacht van stelselmatige misdragingen tegenover drie collega’s, maar de militaire rechtbank in Arnhem achtte dat een kleine twee weken geleden niet bewezen.