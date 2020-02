Ben jij jarig op 29 februari?

Italiaanse viroloog walgt van paniekzaai­e­rij rondom coronavi­rus: ‘We zijn niét in oorlog’

11:50 Sinds twee weken werkt ze zonder pauze, de directeur van het laboratorium voor Microbiologie in in Milaan die de tests op het coronavirus uitvoert. In een interview met de Italiaanse krant La Repubblica zegt Maria Rita Gismondo dat Italië doet alsof het in staat van oorlog verkeert, maar dat het om niet veel meer dan een normaal griepvirus gaat. Er is volgens haar sprake van ‘een bombardement van berichten die angst aanwakkeren en voor collectieve hersenspoeling zorgen’.