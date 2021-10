Ben of ken jij iemand die met corona in het ziekenhuis is opgenomen?

OproepIn alle ziekenhuizen in onze regio stijgt het aantal coronapatiënten dat op de intensive care terecht komt. Voor een verhaal over de impact van het virus op deze mensen en hun omgeving is De Gelderlander op zoek naar familieleden van patiënten die in het ziekenhuis liggen, die recent opgenomen zijn geweest of recente coronapatiënten die zelf iets willen of kunnen vertellen.