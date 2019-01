‘Bent u het lek?’ Statenleden krijgen vragenlijst over Roemer-gate

De brief gaat niet alleen naar alle Statenleden. Ook Gedeputeerde Staten en de griffiers krijgen post, met het verzoek om de vragen te beantwoorden. Zij waren allemaal aanwezig bij de besloten vergadering vorige maand, waarin over de opvolging van Clemens Cornielje werd gesproken. Die opvolger werd gevonden in John Berends, de huidige burgemeester van Apeldoorn. Roemer eindigde op de tweede plek.



De vragenlijst is de eerste stap in het feitenonderzoek, zo zei Van Baak. Het presidium - de fractievoorzitters van alle partijen - besloot vorige week dat dat onderzoek er moest komen. Op basis van de uitkomsten wordt gekeken of er aangifte wordt gedaan. Overigens vindt de PVV dat er hoe dan ook aangifte moet worden gedaan.



Roemer legde het volgens ingewijden af tegen Berends omdat laatstgenoemde meer ervaring heeft in het lokaal bestuur. Opvallend was verder dat bij de bekendmaking van Berends als nieuwe commissaris deze werd geroemd om zijn netwerk in Den Haag, terwijl juist Roemer daar twaalf jaar als Kamerlid - en zeven als fractievoorzitter - heeft rondgelopen.



De voormalig SP-leider wilde overigens eerder bevestigen noch ontkennen dat hij gesolliciteerd had naar de functie van commissaris.