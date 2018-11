Benzine wordt duurder, en dus blijven de Nederlanders weg

Verrast kijkt ze op de prijspaal, bij het Aral-tankstation in Kranenburg. ,,Het was hier altijd vijf tot 15 cent goedkoper”, zegt de vrouw uit Groesbeek die net de slang uit haar tank haalt. ,,Maar nu niet, zie ik net.” In haar dorp, net aan de andere kant van de grens, is de benzineprijs nu 1.54,9, had ze ‘s ochtends gezien. ,,Dat is goedkoper dan hier. We gingen naar Kleve, moesten nog tanken, en kwamen hier langs. Maar dit is voorlopig de laatste keer geweest.”