Berenbos verlost circusbeer Wolke uit haar lijden: ‘Beer is niet gemaakt om op een fiets te zitten’

Aan het woord is Ingrid Vermeulen, directeur van de stichting Bears in Mind achter het Rhenense Berenbos. ,,Ruim twintig jaar geleden kwam er een drieling bij ons binnen; Axel, Wolke en Tory, een broer en twee zussen die vanuit een Duitse dierentuin waar geen plek was, naar een circus waren overgebracht. Ze kwamen in sterk vermagerde toestand bij ons binnen en broer Axel overleed een paar jaar na aankomst vrij onverwachts.” Zussen Tory en Wolke waren sinds 2002 een ‘bekend en soms door de andere beren gevreesd duo in het Berenbos’.