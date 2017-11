Bergingsbedrijf meldde 'vriendenkorting' niet: fraude?

Wat betreft de aanklager behoeven de 63-jarige eigenaar uit Buren en zijn 64-jarige echtgenote, de twee leidinggevenden, geen straf: ,,Hoewel ik van mening ben dat ook zij schuld dragen."

Volgens justitie bracht het bergingsbedrijf naar de verzekering toe meer kosten in rekening dan daadwerkelijk waren gemaakt. In de periode van 2007 tot en met 2014 zouden zeker 74 valse facturen zijn verzonden, in alle gevallen ging het om bergingsactiviteiten die door het bedrijf aan veelal buitenlandse bergers werden uitbesteed.

De Burense onderneming deed veel zaken met grote, Nederlandse transportbedrijven. Als een chauffeur van een van die bedrijven in het buitenland met een vrachtwagen of bus in de greppel belandde, werd vaak eerst naar Buren gebeld om hulp.

,,Daarom hebben we een speciale alarmcentrale in het leven geroepen’’, vertelde de 63-jarige verdachte in de rechtszaal. ,,Dag en nacht was ik bereikbaar. Als zo'n gestrande chauffeur met mij contact opnam, bekeek ik meteen welke bergers bij hem in de buurt zaten. Zo'n berger stuurde ik dan zo snel als mogelijk naar de gestrande wagen, zodat het probleem spoedig verholpen kon worden.’’

Vriendenkorting

Die bergers berekenden op hun beurt een korting op de factuur voor het Burense bedrijf. Een soort van vriendenkorting, aldus de 63-jarige verdachte: ,,Dat soort commissies zijn heel gebruikelijk in onze branche.’’

Die kortingen - samen goed voor enkele tonnen - werden niet doorberekend op de facturen voor de verzekeringsmaatschappij. ,,Maar dat betekent niet dat zij daarom duurder uit waren. Want als de verzekeringsmaatschappij direct bij de bergers in kwestie had gefactureerd, had zij de kortingen überhaupt niet gekregen.’’

Volgens de officier van justitie hielden de Burenaren de vriendenkortingen bewust buiten beeld van de verzekeringsmaatschappij.