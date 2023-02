Bermmonument voor omgekomen Doetinchemse (17) groeit • Langslepende ruzie loopt enorm uit de hand

LERARES DENISE LEIDT AL DRIE JAAR EEN ZWERVEND BESTAAN | Mensen die haar schrijnende verhaal voor het eerst horen, kunnen dat amper geloven. Ondanks dat Denise (55) altijd als lerares werkte, leidt zij al drie jaar een zwervend bestaan. In die tijd leefde zij op elf verschillende plekken, vertelt ze. Door de woningnood, maar vooral door ‘onrechtvaardige’ regels waar zij tegenaan loopt. ,,Ik ben tussen wal en schip geraakt.”

CHRIS (48) WAS TEN DODE OPGESCHREVEN, TOT ZIJN VROUW INGREEP | Angelique Sas staat voor een onmogelijke keuze als haar man Chris Tolsma doodziek wordt van corona. Drie Nederlandse ziekenhuizen geven hem op. Een Duits ziekenhuis wil wel doorbehandelen, maar het transport kan zijn dood betekenen. Over haar besluit en de gevolgen schreef ze een boek. ,,Het is geen aanklacht, wel een oproep.’’

VERSLAGENHEID EN ROUW OP PLEK FATAAL ONGEVAL | Verslagenheid alom aan de Smoddedijk in Westendorp. Enkele uren na het heftige ongeluk, waarbij een 17-jarig meisje uit Doetinchem om het leven kwam, komen mensen bijeen. Ze leggen bloemen, branden een kaars en rouwen.

WOUTER (29) GEEFT NIEUWBOUWKAVEL TERUG DOOR HOGE STRESS EN KOSTEN | Wouter Oonk (29) zou gaan bouwen in Weerselo. Hij kocht een kavel, de tekening was al klaar, maar toch trok hij zich op het laatste moment terug. De verleiding van een bestaand, stressvrij huis werd te groot.„Hier hoef ik tenminste niet wakker van te liggen.”

UITVERKOOP PRAXIS DUIVEN De een zijn brood is de ander zijn dood. De waarheid achter deze variant op een bekend Nederlands gezegde is dit weekeinde zichtbaar op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven. Terwijl het op het parkeerterrein van Hornbach een drukte van jewelste is, zijn de auto’s bij de Praxis op de vingers van één hand te tellen.

IS MOUNTAINBIKEN SCHADELIJK VOOR DE NATUUR? | Het netwerk van mountainbikeroutes in het Rijk van Nijmegen ligt al geruime tijd onder vuur bij natuurbeschermers. Maar hun kritiek mist feitelijke onderbouwing, stelt Patrick Jansen. Hij is ecoloog én mountainbiker. ,,De wetenschap staat bij voorbaat al met 2-0 achter.”

VOETBALTEAM VERLIEST SPELER BO (27) NA KORT ZIEKBED, VERGETEN WORDT HIJ NOOIT | Hij was de vrolijke speler van het team, op wie niemand boos kon worden. Razendsnel op het veld, gangmaker in de kleedkamer en kantine. Sinds dit jaar moet het eerste zaterdagteam van Woezik het zonder Bo de Groot doen. De eerste thuiswedstrijd is een eerbetoon aan hun overleden maatje.

OEKRAÏNERS LEREN NEDERLANDS VAN PIET (94) | Piet Kuiper is 94 jaar oud en geeft twee keer per week Nederlandse les aan Oekraïners. Tot eind vorig jaar combineerde hij dat met mantelzorg voor zijn toen 90-jarige vrouw. Een keer lagen de lessen stil, wegens haar overlijden. Maar hij gaat nu weer gestaag door. ,,Bezig blijven, dat is het geheim.”

LANGSLEPENDE RUZIE Plotseling klinken er kort achter elkaar dertien knallen bij het Utrechtse Julianapark. Het blijkt een schietpartij, die het gevolg is van een langslepende ruzie tussen drie mannen. De kogels vliegen Stefan* (42) om de oren. Zijn vriend Bas* (28) wordt twee keer in zijn been geraakt en zakt in elkaar. Een half jaar na het incident doen zij hun verhaal. ,,Ik zag het bloed eruit spuiten.”

NA SKIONGELUK BELANDDE TYCHO (25) IN EEN ROLSTOEL | Bij een skitocht in Oostenrijk duikelt Tycho Glastra van Loon (25) metershoog van een berg. De jonge Utrechter breekt elf wervels, beide schouderbladen en drie ribben. Hij belandt in een rolstoel, maar kijkt met een positieve blik de toekomst in. ,,Alles is minder handig als je in een rolstoel zit, maar het kan wel.”

STEEDS MEER ONDERNEMERS DONEREN OMZET VOOR SLACHTOFFERS AARDBEVING | Een groeiende groep ondernemers in Arnhem en omgeving stelt de dagopbrengst of omzet beschikbaar voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië.

ENORME SCHOONMAAKOPERATIE OM ASBEST IN HETEREN | Tussen de dakpannen, in de tuin. Tussen tientallen meters aan opslag en in de volière. De grote brand op een industrieterrein in Heteren van donderdag heeft ervoor gezorgd dat overal in Heteren asbestdeeltjes liggen. En dat mag alleen door mannen met witte pakken opgeruimd worden.

MANU (17) NOEMT ZICH IN TIEL GAY, ‘WANT HOMO IS VOORAL EEN SCHELDWOORD | Homohaat is vrijwel overal, Tiel is geen uitzondering. Een precair item, maar dat weerhield de 17-jarige Manu er niet van om de Tielse politiek in het openbaar toe te spreken over dit probleem; en ze uit te dagen méér voor de lhbtqi-gemeenschap te doen.

