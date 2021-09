Bert (43) maakt circuit Zandvoort tot in de puntjes na in boerenschuur: ‘Mijn vrouw is er ook blij mee’

De ogen van Bunk beginnen te glimmen als hij met een controller in zijn hand een van afstand bestuurbare auto vooruit beweegt op het naar eigen zeggen eerste nagemaakte circuit van Zandvoort waar met autootjes over heen gereden wordt. ,,Een auto besturen blijft het mooiste”, zegt de polderbewoner als hij op een ophoging naast de baan – die tachtig keer zo klein is als in Zandvoort – staat. ,,Sommige mensen komen hier en denken zich snel te vervelen. Na een paar minuten willen ze niets anders doen. Je tijd proberen te verbeteren is altijd leuk.”