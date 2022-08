Bert is al 6 weken spoorloos nadat hij lange afscheidsbrief schreef: ‘Zat veel dieper in de knoop dan we dachten’

met video Fietser (85) overleden na botsing met auto in Schijndel, automobi­list reed door

SCHIJNDEL – De 85-jarige fietser die dinsdag ernstig gewond is achtergelaten na een botsing met een auto, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. De man kwam in botsing met een bestelbus op de Molendijk-Noord in Schijndel. De automobilist reed na het ongeval door.

16:17