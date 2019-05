Beschonken man loopt over snelweg A28 bij Zwolle op zoek naar zijn hotel: ‘Sorry...’

Drank

Hoeveel de man in kwestie precies had gedronken, dat weet wijkagent Berthold Snippe niet. Maar, zegt hij: ,,Het was in ieder geval genoeg om de A28 op te lopen.’’ De man liep al een aardig eind de afrit van Zwolle-Zuid op toen medewerkers van Rijkswaterstaat hem zagen lopen. Hij werd gesommeerd om achter de vangrail te gaan staan in verband met zijn veiligheid en die van automobilisten.

Excuses

,,Ik kwam kort daarna ter plaatse met een collega. Wij hebben de man in kwestie de goede richting en veilige richting opgestuurd’’, zegt agent Snippe. In de buurt van de afrit Zwolle-Zuid bevindt zich het Mercure Hotel. Het is niet bekend of de man daar naar op weg was. Overigens was de man niet vervelend. ,,Hij bood zijn excuses aan en was blij dat hij weer zicht had op zijn hotel.’’