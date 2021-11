Bestel ik dan geen pakjes? Zeker, maar wel bij fysieke winkels

Max Verstappen in Saoedi-Ara­bië al kampioen? Geloof niet in sprookjes, dit zijn reële scenario's in de titel­strijd

Nog twee races te gaan in dit bloedstollende F1-kampioenschap, met slechts acht punten verschil. Over het wapengekletter dat u mag verwachten van de knetterende finale in Jeddah en Abu Dhabi, in de jacht op de laatste punten.

19:47