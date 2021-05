Bestelbus rijdt van brug in Brabant, voorruit doorboord door ijzeren staaf

Lange rijen voor kleding- en schoenen­win­kels, flink druk in grote steden

15:36 ARNHEM/NIJMEGEN - In het eerste weekend na de versoepelingen is het het gezellig druk in de centra van de grote steden. Er hoeft geen afspraak meer gemaakt te worden om te mogen winkelen, waardoor veel mensen naar het centrum gaan om te shoppen. Voor kledingwinkel Primark staan lange rijen.