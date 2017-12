Bestolen op het werk: 'Het geld was voor cadeautje voor mijn zoontje'

Trots was ze. In de koffiepauze heeft ze die donderdag aan collega's het verjaardagsgeld laten zien, een fors bedrag. ,,Ze vonden het superleuk. Wilden weten wat ik ermee ging doen. Vervolgens heb ik het geld weer terug in mijn tas gedaan, in een zijvakje met de rits dicht. Toen mijn dienst erop zat, het was drie uur, pakte ik mijn tas en ritste het zijvakje open. Maar het geld was weg, 190 euro! Alleen mijn pinpas zat er nog in.''