Bestuurder Mercedes die huis ramde is dader ‘Zwolse woonbootmoord’

De 51-jarige man die dinsdagavond met zijn Mercedes een woning in Bergentheim ramde is de voor moord veroordeelde Henk S. De man uit Hardenberg kreeg in 2009 door het Gerechtshof 14 jaar gevangenisstraf opgelegd voor de geruchtmakende Zwolse ‘woonbootmoord’ op Jan Popke Karsten.

Een naast familielid bevestigt aan de Stentor dat het inderdaad S. was die dinsdagavond op de vlucht voor de politie zijn Mercedes in de woning boorde. Twee bewoners raakten gewond. Bestuurder S. was mogelijk onder invloed van verdovende middelen. Volgens dat familielid is S. woensdagmiddag in het ziekenhuis geopereerd aan zijn arm en ribben.

Hij wordt gehoord zodra dat mogelijk is. Henk S. was al zeker twee jaar op vrije voeten na de lugubere ‘woonbootmoord’ in 2007. Hij zou nog in zijn proeftijd zitten.

Volgens een woordvoerster van camping t Berkenven bij Geesteren heeft S. daar een verblijfplaats en rijdt hij een Mercedes. Ze zegt niet te weten of de politie onderzoek naar S. heeft gedaan bij zijn woning op de camping.

Schroevendraaier

Jan Popke Karsten werd in de nacht van 14 op 15 maart 2007 op gruwelijke wijze gedood op z’n woonboot in het Almeloos Kanaal. Hij werd tientallen keren gestoken met een schroevendraaier. Na lang onderzoek door de politie en meerdere aanhoudingen leek de zaak onopgelost te blijven.

Volledig scherm De woning aan de Van Roijensweg in Bergentheim die Henk S. met zijn auto zou zijn binnengereden bij een politieachtervolging dinsdagavond. © ANP

Boze zwagers

Totdat via een tip na een interview met nabestaanden in deze krant Henk S. en mededader Egbert H. in beeld kwamen en maart 2008 werden opgepakt. De twee zwagers waren vanuit Vroomshoop in hun auto naar Zwolle gereden om Karsten -familie van Egbert H.- een lesje te leren.

Ze dachten dat Karsten de vrouw van S. (tevens de zus van H.) als pubermeisje, jaren geleden, seksueel misbruikt had. Henk S. kende Karsten niet persoonlijk. De Zwolse rechtbank veroordeelde Henk S. is in maart 2008 opgepakt samen met zijn zwager en mede-moordenaar Egbert H. en in datzelfde jaar tot 16 jaar cel veroordeeld. Beiden gingen daartegen in beroep. In Leeuwarden kregen ze bij het Gerechtshof twee jaar minder.