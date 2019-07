Bestuurder opgesloten in eigen geldtransportwagen: ‘Dat me dit net vandaag overkomt’

De man was in zijn eentje, toen hij zichzelf opsloot pal voor het terras van ’t Wetshuys. Hoewel de temperatuur in de auto snel opliep, raakte de man mede dankzij het koelen van de brandweer niet oververhit, medische hulp was ook niet noodzakelijk.

Na een flesje water, een koud colaatje en een sproeibeurt van de brandweer, toonde de bestuurder zich weer opgewekt: „Dat me dit nou net vandaag op de heetste dag ooit overkomt.” Hij wilde echter niet uitweiden over hoe het heeft kunnen gebeuren dat hij zichzelf opsloot. Het beveiligingsbedrijf was nog niet in staat om te reageren. Voor de brandweer is het eveneens de vraag wat de oorzaak was.