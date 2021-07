Bestuurder Porsche in shock na zware botsing met motoragent: ‘Ik hoop dat hij het redt’

STEKENE (B) - Door een enorme botsing in Stekene raakte een Zeeuwse motoragent vrijdagavond levensgevaarlijk gewond. De agent knalde bovenop een witte Porsche die wilde afslaan. De bestuurder (24) is in shock: ,,Ik heb hem totaal niet opgemerkt.”

Robby V.P. uit Sint-Gillis-Waas reed gisteravond rond 23.00 uur in zijn auto naar zomerbar Lakehouse om wat te drinken met vrienden. Hij stopte op de Stropersstraat (N403) en gaf een parkeerwachter een teken dat hij wilde afslaan naar de parking. ,,Ik keek nogmaals richting Hulst en zag niks dichtbij. Ik sloeg af, maar nog geen 1-2 seconden later kreeg ik de politiemotor in mijn zij.”

Wat volgde is een enorme klap. De motoragent knalde frontaal op de auto, werd van zijn motor geslingerd en kwam meters verderop tegen een paal terecht. De motor vloog tegen een geparkeerde auto. ,,Mijn airbags ontploften en ik was in shock. Ik duwde meteen de airbags weg, deed het portier open en liep naar de agent. Meteen zag ik het dat het heel ernstig was.”

Omstanders verleenden eerste hulp en de hulpdiensten werden gealarmeerd. Bij Robby werd een alcohol- en drugstest afgenomen. Die bleken negatief. Hij liep kneuzingen op in rug, voet en en knieën. De Belg snapt niet dat hij de agent over het hoofd kon zien. ,,Het was allemaal erg ongelukkig”, zegt Robby. ,,Ik heb hem totaal niet opgemerkt.”

Volledig scherm De motor van de agent. © HV Zeeland

‘Niet overdreven snel’

Voor zijn gevoel kwam de motoragent erg snel aanrijden, zonder sirene of zwaailichten. Een getuige die het ongeluk gisteren zag gebeuren had dezelfde observatie. Volgens het parket (OM) in Dendermonde blijkt uit een eerste vaststelling echter dat de agent ‘niet overdreven snel reed’. Nader onderzoek door verkeersdeskundigen moet uitsluitsel brengen. De motor en auto worden onderzocht en meerdere getuigen worden gehoord.

De Zeeuwse agent ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zijn situatie is sinds vrijdagavond onveranderd. Het ongeluk heeft grote impact op Robby. ,,Het is heel traumatisch allemaal. Ik kan amper eten, mijn gedachten gaan steeds naar die agent die voor zijn leven aan het vechten is. Ik hoop dat hij het redt. Het is nu de shock verwerken en optrekken aan vrienden en familie.”

