Betonblokken hinderen de lopers, maar zouden eigenlijk alleen campers moeten weren

Afzettingen waren er altijd al, maar niet in deze vorm

Wat blijkt: de ‘vertragende’ afzetting op de Zevenheuvelenweg was er altijd al - ‘al zeker tien jaar’, volgens een provinciewoordvoerder -, maar niet in deze vorm. ,,We doen dit om wildkamperen tegen te gaan”, licht de woordvoerder toe. De Zevenheuvelenweg is een populaire plek op de route om met de camper te gaan staan en wandelaars aan te moedigen, maar dat is zeker niet overal gewenst. ,,Omwille van de veiligheid. Eerdere jaren kwamen mensen al op dinsdag of woensdag hier naartoe. Dan staan ze dicht op de weg, dat is gewoon gevaarlijk. De afzettingen staan er zodat campers in ieder geval op die plekken niet in de berm kunnen parkeren.”