Beveiliger ziekenhuis vindt dode op parkeerplaats, politie onderzoekt ‘verdachte omstandigheden’

updateALMELO - Op de parkeerplaats van ziekenhuis ZGT in Almelo is woensdagmorgen een lichaam aangetroffen. De dode lag niet ver van de ingang van het ziekenhuis. Forensisch specialisten kwamen ter plaatse om onderzoek te doen.

De politie meldt dat het lichaam ‘onder verdachte omstandigheden’ is gevonden. Het lichaam werd afgeschermd door witte schermen die de brandweer heeft geplaatst.



Het lichaam is in een auto aangetroffen. Binnen het met witte schermen afgezette stukje van de parkeerplaats, waar het lichaam zich bevond, stond een witte auto.



Ook stonden er een rode en een witte tent op het parkeerterrein van het ziekenhuis. Daaronder stonden spullen voor de forensisch specialisten.

Ziekenhuisbeveiliger zag persoon liggen

Een beveiliger van het ziekenhuis laat weten de persoon te hebben gevonden. Hij belde vervolgens direct 112. De beveiliger wil niet zeggen of de persoon in kwestie nog in leven was op het moment dat hij die aantrof.

Parkeerplaats grotendeels afgezet

Een groot deel van de parkeerplaats van het ziekenhuis werd afgezet met linten. Wie zijn of haar auto had geparkeerd dichtbij de plek waar later het lichaam werd gevonden, mocht niet met dat voertuig bij het ziekenhuis vertrekken.



ZGT regelde voor die mensen vervangend vervoer. Het ziekenhuis vergoedt de eventuele taxikosten, zo bevestigt woordvoerder Tom Kummel.



ok konden mensen die naar het ziekenhuis moesten vanzelfsprekend niet in de afgezette parkeervakken parkeren. Beveiligers leidden bezoekers naar een parkeerplaats aan de linkerkant van het ziekenhuis waar je nog wél kon parkeren.

Update 13:55 uur: politie doet onderzoek in woning

De zogeheten PD-unit van de politie, een mobiel kantoor van waaruit forensisch specialisten op de plek van een delict hun werk kunnen doen, is verplaatst naar een tussenwoning in de Zonnebloemstraat. Daar is momenteel veel politie aanwezig. Ook zijn er forensisch specialisten.

Huisdieren weggehaald

Uit de betreffende woning zijn huisdieren gehaald. Die zijn overgedragen aan de Dierenambulance. Onduidelijk is of de aanwezigheid van de politie in de Zonnebloemstraat in Almelo te maken heeft met de vondst van het lichaam op de parkeerplaats van het ZGT.



Politiewoordvoerder Jop Heinen bevestigt dat het eerste deel van het onderzoek, oftewel het onderzoek op het parkeerterrein, spoedig is afgerond. Het gevonden lichaam en de auto zijn overgeladen naar een ander voertuig.



„We gaan op een andere locatie verder met het onderzoek.” Heinen doelt daarbij niet op de woning in de Zonnebloemstraat. „De auto wordt naar een politielocatie gebracht, zodat we daar in alle rust het onderzoek kunnen voorzetten.”