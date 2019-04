Bevrijdingsdag kan niet zonder het Wilhelmus

Politie zoekt Anman H. na schietpar­tij bij ripdeal in Arnhem

21:34 ARNHEM - De politie maakte dinsdagavond de identiteit bekend van één van de daders van de schietpartij die op 25 februari plaatsvond in de Corrie Tendeloostraat in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd. Het is de 28-jarige Anman H. uit de omgeving van Rotterdam. De politie is dringend op zoek naar hem.