Bevrijdingsdag zou een nationale vrije dag moeten zijn

‘Weg met de perverse prikkels in de jeugdzorg’; Achter­hoeks zorgland­schap op de schop

Het zorglandschap voor jeugd en Wmo gaat in de Achterhoek op de schop. Nu de aanbesteding is afgerond blijven van de driehonderd contractpartijen nog zestig over die hulp bieden aan ongeveer 13.000 Achterhoekers. ,,We kijken voortaan naar het resultaat, niet meer naar de trajecten”, zegt wethouder Joop Wikkerink namens de regio.

20:14