Bewijs uit een schrift: legendarische Josephine Baker trad écht op in Overasselt

VideoOVERASSELT - Het bewijs is geleverd. Danseres, zangeres en spion voor de Franse inlichtingendienst Josephine Baker trad in december 1944 op in café Van Lin in Overasselt. Uit een recent opgedoken zaalagenda blijkt dat ze 4 en 5 december in het dorp op het podium stond. Ze overnachtte in hotel Poort van Cleve in Grave.

Het café bestaat al geruime tijd niet meer, het gebouw dient inmiddels als uitvaartcentrum. Maar de ruimte is nu, als eerbetoon aan Baker en de familie van Lin, in de staat van 1944 teruggebracht. ,,Het is even geen koffiekamer en opbaarruimte, maar weer een café”, zegt uitvaartverzorger Monica Zeegers.

Volledig scherm Josephine Baker in haar befaamde bananenrokje. © ADN Beeldredactie

Zij raakte in de ban van de historie van het gebouw én Josephine Baker. Zeegers ging, zegt ze, in haar speurtocht Baker achterna. ,,Ik ben naar Frankrijk gegaan, naar Chateau des Milandes in de Dordogne waar ze woonde. Inmiddels is het een haar gewijd museum. Ik heb het historisch archief in Parijs bezocht. Ik heb honderdduizend mails gestuurd.” Maar een overtuigend antwoord op haar enige vraag kreeg ze niet.

Totdat een van de kleinkinderen van Van Lin belde. ,,Die had gehoord dat ik op zoek was naar bewijs en had de zaalagenda in bezit. Ik volgde het verkeerde spoor.” Het woord zaalagenda klinkt overigens beter dan die er in werkelijkheid uitziet. Het gevonden exemplaar is niet meer dan ‘een groenig schoolschriftje’, zegt Zeegers.