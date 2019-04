Bewoner in Apeldoorn (27) zwaargewond nadat betrapte inbreker hem neerstak

Schutters richten bloedbad aan op Mexicaans familie­feest: 13 doden

9:20 Schutters hebben in de Mexicaanse stad Minatitlán, in de kustregio Veracruz, een bloedbad aangericht door het vuur te openen op de bezoekers van een familiefeest in een lokale bar. Daarbij kwamen dertien mensen om. Vier anderen raakten gewond.