Bewoonster seniorencomplex is kwelgeest voor medebewoners: ‘de maat is vol’

Teken op Utrechtse en Sallandse Heuvelrug kunnen hersen­vlies­ont­ste­king veroorza­ken

16 juli Opnieuw is, na een tekenbeet, bij een inwoner van Twente een besmetting vastgesteld met het gevaarlijke TBE-virus. Het betreft het zesde ziektegeval in drie jaar tijd. Met name de Sallandse Heuvelrug geldt als risicogebied, zegt onderzoeker Hein Sprong van het RIVM.