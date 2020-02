Bezoekers geschokt na zelfdoding in druk winkelcentrum Apeldoorn

Update Bewoner neergesto­ken bij overval in Boxmeer; buurt denkt dat het om vergel­dings­ac­tie gaat

10:20 BOXMEER - Het slachtoffer van een woningoverval in Boxmeer is neergestoken in zijn appartement. Na de overval is de man de straat opgegaan en vroeg daar een voorbijganger om hulp. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen gebracht.