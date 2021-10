Biblebelt-burgemeesters voeren druk op inwoners voorzichtig op: ‘Niets op tegen om die prik te halen’

CORONAVIRUS LIVE | Belgische Gezond­heids­raad ziet onvoldoen­de bewijs voor nut booster­prik, Amsterdam schroeft controle coronapas op

Voor het eerst sinds 5 juni liggen er meer dan 1000 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen, meldt Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal houden nu 1021 Covid-patiënten een ziekenhuisbed bezet. Ziekenhuizen in de regio hebben inhaalzorg en niet-spoedeisende operaties verzet, vanwege de coronadruk. Het vorige liveblog kunt u hier teruglezen.

5:14