‘Bij deze song hielden de meeste mensen het niet droog’

BNNVARA zegt in interne mail sorry tegen medewer­kers DWDD

De directie van BNNVARA heeft in een mail excuses aangeboden aan de ruim driehonderd mensen die de afgelopen vijftien jaar aan het programma De Wereld Draait Door hebben gewerkt. Dat heeft een woordvoerder van de omroep bevestigd na berichtgeving van Villamedia. De excuses van Suzanne Kunzeler en Lonneke van der Zee stonden in een mail die vorige week naar alle medewerkers is gestuurd.

17:56