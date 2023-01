Bij dit huis zit de isolatie aan de buitenkant • Leerling raakt zeer ernstig gewond tijdens gymles

ARNHEM SLEEPT EIGENAAR VAN MILJOENENVILLA VOOR RECHTER | ‘Nu in de verkoop. Drie exclusieve appartementen met subliem uitzicht’. Van de wervende tekst op een groot advertentiebord voor de miljoenenappartementen in Villa Schoonheuvel op de Arnhemse stuwwal is niets overdreven. Maar dat uitzicht is onrechtmatig tot stand gekomen, vindt de gemeente Arnhem, die een rechtszaak begint.

LEERLING RAAKT ZEER ERNSTIG GEWOND TIJDENS GYMLES | Een leerling van een Nijmeegse basisschool heeft deze week tijdens de gymles ernstige verwondingen opgelopen aan haar hoofd. Het meisje is opgenomen in het ziekenhuis en is volgens de school buiten levensgevaar, maar het is ‘afwachten hoe het zich ontwikkelt’.

ZUSSEN ERVEN RIANTE BEDRIJFSWONING, MAAR ZE KUNNEN ER NIET WONEN | Je zal maar een huis erven en er niet zelf kunnen gaan wonen óf het verkopen aan de hoogste bieder. Het overkwam de zussen Yvonne en Carola. Zij staan met hun rug tegen de muur omdat in de gemeente bedrijfswoningen niet worden omgezet in burgerwoningen. De rechter zal zich binnenkort over de zaak buigen.

FOTOGRAFEN HANS EN HANS UIT ARNHEM SCHIETEN IN DE ROOS | Normaal gesproken schuwen de Arnhemse fotografen Hans Toonen (69) en Hans Wientjens (65), ook wel bekend als The Guys With The Same Name, de publiciteit. Maar dat hun foto’s binnenkort komen te hangen tussen werk van wereldberoemde artiesten als Andy Warhol en Banksy, willen ze niet ongemerkt voorbij laten gaan. ,,Dit is zó’n enorme kick.”

POTJES MET GLASSPLINTERS NIET VERNIETIGD | Volstrekt gewetenloos hebben Gelderse handelaren uit onder meer Tiel en Maurik tienduizenden kruidenpotjes die voor de consument gevaarlijk zijn toch op de markt gebracht. Dat heeft de officier van justitie woensdag gezegd.

HULPVERLEENSTER (28) BESTRAFT VOOR SEKS MET ‘KWETSBARE, MINDERJARIGE JONGEN | Een 28-jarige vrouw die een seksuele relatie opbouwde met haar mentorkind die werd opgevangen in Harreveld, is veroordeeld tot een celstraf van 360 dagen, waarvan 358 dagen voorwaardelijk.Ook moet ze een werkstraf uitvoeren van 240 uur.

Volledig scherm Hekkendelle langs de Slinge Bekkendelle © Jan Ruland van den Brink

NATUURGEBIED IN WINTERSWIJK STAAT INEENS VOL HEKKEN | Natuurgebied Bekendelle in Winterswijk is vol gezet met hekken, in de hoop dat wandelaars niet van de paden afwijken. De opzichtige hekken leiden op sociale media tot een golf van kritiek, het natuurgebied is inmiddels al omgedoopt tot ‘hekkendelle’.

BIJ DIT HUIS ZIT DE ISOLATIE AAN DE BUITENKANT | Het beter isoleren van woningen is door de hoge energieprijzen populairder dan ooit. Maar Jan Dokman uit Meteren heeft zijn huis al veertig jaar volledig groen geïsoleerd: met klimop.

VAN SOKKEN TOT SEKSSPEELTJES: DIT VERGETEN WINTERSPORTERS HET VAAKST | Nederlanders trekken er rond deze tijd van het jaar op uit voor de wintersport. Maar aan al het goede komt uiteindelijk weer een einde. Zo ook aan de vakantie. Bij het inpakken van de koffers worden nogal eens dingen over het hoofd gezien. Van sokken tot opvallendere voorwerpen. Deze spullen laten wintersporters het vaakst achter.

LUX (8) VERBREEKT OP SPECTACULAIRE WIJZE RECORD | De bal eerst op zijn linkervoet, dan weer op zijn rechtervoet en dat maar liefst 5039 keer achter elkaar. Lux (8) uit Amersfoort is balverliefd en wist - zo ver bekend - een nieuw hooghoudrecord op zijn naam te schrijven. ,,Mijn nek begon pijn te doen, dus ik stopte. De volgende keer wil ik de 10.000 halen.”

KNMI WAARSCHUWT VOOR GLADHEID DOOR SNEEUW EN IJZEL | Het KNMI waarschuwt in de nacht naar donderdag voor gladheid door sneeuw en ijzel in het zuidoosten. Voor Limburg geldt code geel tot morgenochtend.

ILLEGALE OEZBEKEN IN AALTEN VERSTOPTEN ZICH ACHTER GESTAPELDE MATRASSEN | De elf mensen uit Oezbekistan die dinsdag zijn aangetroffen in een pand aan de Dijkstraat in Aalten, hebben zich verstopt toen controleurs het gebouw binnenvielen. Ze verschuilden zich onder meer in de kelder, achter gestapelde matrassen en sommigen hadden zich verschanst in een kast.

CAROLIEN (62) RIJDT 180 KILOMETER VOOR ÉCHT GOEDKOPE BOODSCHAPPEN | De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we onder meer in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Carolien Bouwhuis (62) uit Wilsum ruilde de Albert Heijn in voor de Aldi en om écht te besparen, doet ze boodschappen net over de grens.